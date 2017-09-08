Федеральное правительство США готово к ликвидации последствий мощнейшего урагана "Ирма", приближающегося к Флориде, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Ирма - ураган эпических масштабов. Возможно, это самый большой ураган из всех, которых нам довелось увидеть. Будьте в безопасности и, если это возможно, держитесь от него подальше. Федеральные власти готовы (помогать населению - ИФ)", - написал он в "Твиттере".

"Ирма" уже нанесла большой ущерб ряду Карибских островов. Теперь ураган надвигается на Кубу и на американский штат Флорида.