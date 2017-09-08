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Дальнее зарубежье 08.09.2017 17:07

Власти США готовы помочь населению справиться с ураганом "Ирма" - Трамп

Федеральное правительство США готово к ликвидации последствий мощнейшего урагана "Ирма", приближающегося к Флориде, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Ирма - ураган эпических масштабов. Возможно, это самый большой ураган из всех, которых нам довелось увидеть. Будьте в безопасности и, если это возможно, держитесь от него подальше. Федеральные власти готовы (помогать населению - ИФ)", - написал он в "Твиттере".

"Ирма" уже нанесла большой ущерб ряду Карибских островов. Теперь ураган надвигается на Кубу и на американский штат Флорида.

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Тэги: США, ТРАМП, УРАГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]