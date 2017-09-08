По меньшей мере, 18 человек, по последним данным, погибли в результате удара урагана "Ирма", сообщают в пятницу американские СМИ.
По сообщению издания, от стихии пострадали, в частности, островное государство Теркс и Кайкос, остров Барбуда, Сент-Мартин и Британские Виргинские острова.
В пятницу "Ирма" обрушился на Багамские острова, а в выходные, вероятно, достигнет Кубы и американского штата Флорида.
Как отмечают специалисты, волны могут составлять до шести метров в высоту. В связи с угрозой стихии проводится эвакуация туристов с северной части Кубы.
Порывы ветра урагана "Ирма" местами достигают 250 км/ч, несмотря на то, что ранее стихия ослабла до четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.
На прошлой неделе другой разрушительный ураган - "Харви" - обрушился на американские штаты Луизиана и Техас и привел к катастрофическим последствиям. Жертвами "Харви" стали не менее 47 человек. Более 1 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома, дома как минимум 43 тыс. американцев полностью разрушены.
В двух штатах в настоящее время проводятся восстановительные работы. По оценкам аналитиков, ураган "Харви" может стать самым разрушительным в истории США с ущербом в $190 млрд.
В связи с этим президент США Дональд Трамп и конгресс согласовали первый пакет помощи пострадавшим от стихии, который составил почти $8 млрд.
Кроме того, в настоящий момент в Атлантическом океане сформированы еще два урагана - "Катя" и "Хосе". По прогнозам метеорологов, эти два урагана могут последовать по той же траектории движения, что и "Ирма", и нанести значительный ущерб.
По данным Национального центра США по слежению за ураганами, "Хосе", который движется в сторону Карибских островов, присвоена третья категория мощности из пяти возможных. В настоящее время он по-прежнему слабее "Ирмы", однако его жертвами стали уже 14 человек.
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