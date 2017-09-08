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Дальнее зарубежье 08.09.2017 17:16

Число жертв урагана "Ирма" достигло 18 человек

По меньшей мере, 18 человек, по последним данным, погибли в результате удара урагана "Ирма", сообщают в пятницу американские СМИ.

По сообщению издания, от стихии пострадали, в частности, островное государство Теркс и Кайкос, остров Барбуда, Сент-Мартин и Британские Виргинские острова.

В пятницу "Ирма" обрушился на Багамские острова, а в выходные, вероятно, достигнет Кубы и американского штата Флорида.

Как отмечают специалисты, волны могут составлять до шести метров в высоту. В связи с угрозой стихии проводится эвакуация туристов с северной части Кубы.

Порывы ветра урагана "Ирма" местами достигают 250 км/ч, несмотря на то, что ранее стихия ослабла до четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

На прошлой неделе другой разрушительный ураган - "Харви" - обрушился на американские штаты Луизиана и Техас и привел к катастрофическим последствиям. Жертвами "Харви" стали не менее 47 человек. Более 1 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома, дома как минимум 43 тыс. американцев полностью разрушены.

В двух штатах в настоящее время проводятся восстановительные работы. По оценкам аналитиков, ураган "Харви" может стать самым разрушительным в истории США с ущербом в $190 млрд.

В связи с этим президент США Дональд Трамп и конгресс согласовали первый пакет помощи пострадавшим от стихии, который составил почти $8 млрд.

Кроме того, в настоящий момент в Атлантическом океане сформированы еще два урагана - "Катя" и "Хосе". По прогнозам метеорологов, эти два урагана могут последовать по той же траектории движения, что и "Ирма", и нанести значительный ущерб.

По данным Национального центра США по слежению за ураганами, "Хосе", который движется в сторону Карибских островов, присвоена третья категория мощности из пяти возможных. В настоящее время он по-прежнему слабее "Ирмы", однако его жертвами стали уже 14 человек.

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Тэги: АТЛАНТИКА, УРАГАН, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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