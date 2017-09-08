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Внешняя политика 08.09.2017 17:20

Глава МИД Китая заявил о желании совершить визит в Азербайджан

Глава МИД Китая Ван И заявил о желании совершить визит в Азербайджан.

Министр иностранных дел Китая провел встречу с азербайджанским послом в Пекине Акрамом Зейналлы, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Азербайджан придает особую значимость отношениям с Китаем и заинтересован в их еще большем развитии», - приводит пресс-служба МИД Азербайджана слова А.Зейналлы.

Азербайджанский посол также отметил, что Баку поддерживает китайскую инициативу «Один пояс и один путь» и готов к тесному сотрудничеству с Пекином в этом направлении.

Ван И, в свою очередь, напомнил, что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров пригласил его посетить Баку. В связи с этим китайский министр заявил о заинтересованности в таком визите.

Кроме этого, глава МИД добавил, что Китай придает особую важность сотрудничеству с Азербайджаном.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]