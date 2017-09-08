Глава федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) Брок Лонг заявил в пятницу, что последствия урагана "Ирма" для США могут стать крайне разрушительными.
"Ураган "Ирма" остается серьезной угрозой, он опустошит США, это коснется либо штата Флорида, либо других штатов на юго-востоке", - сказал Б.Лонг на пресс-конференции в Вашингтоне.
Он добавил, что из-за стихии жители некоторых районов Флориды могут на несколько дней остаться без электричества. По его прогнозам, более 100 тыс. человек может понадобиться эвакуация.
Б.Лонг отметил, что федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям находится в максимальной готовности.
Ожидается, что ураган "Ирма" достигнет Флориды в эти выходные.
Ранее в пятницу Национальный центр предупреждения ураганов США понизил мощность урагана "Ирма" до четвертой по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. По последним данным, жертвами стихии уже стали 18 человек.
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