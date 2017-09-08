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Дальнее зарубежье 08.09.2017 19:14

Полиция штата Огайо арестовала человека, открывшего стрельбу в школе

Полиция города Колумбус в американском штате Огайо задержала человека, который открыл стрельбу на территории школы, сообщил в пятницу телеканал Эн-Би-Си.

Согласно сообщению, около 08:30 часов по местному времени (15:30 мск) полиция получила сообщение о стрельбе на территории школы. В учебном заведении ввели режим чрезвычайного положения.

"Спецназ произвел арест и изъял оружие, никто не получил ранения. Отличная работа проделана нашими офицерами!", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полицейского отделения города Колумбус в Твиттере.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ОГАЙО, ШКОЛА, СТРЕЛЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]