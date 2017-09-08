Полиция штата Огайо арестовала человека, открывшего стрельбу в школе

Полиция города Колумбус в американском штате Огайо задержала человека, который открыл стрельбу на территории школы, сообщил в пятницу телеканал Эн-Би-Си.

Согласно сообщению, около 08:30 часов по местному времени (15:30 мск) полиция получила сообщение о стрельбе на территории школы. В учебном заведении ввели режим чрезвычайного положения.

"Спецназ произвел арест и изъял оружие, никто не получил ранения. Отличная работа проделана нашими офицерами!", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полицейского отделения города Колумбус в Твиттере.