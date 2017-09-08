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Дальнее зарубежье 08.09.2017 17:41

Число жертв землетрясения в Мексике превысило 30 человек

До 32 возросло число погибших в результате землетрясения, происшедшего в Мексике, сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на власти страны.

Ранее сообщалось о 26 жертвах.

При этом мексиканские власти не исключают дальнейшего увеличения числа жертв.

В пятницу у берегов Мексики была зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,4. Ряд зданий оказались сильно повреждены, а в некоторых районах Мехико наблюдаются перебои с электроснабжением.

По данным Геологической службы США, за землетрясением последовали несколько афтершоков, магнитуды которых разнились от 4,5 до 5,7.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕКСИКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]