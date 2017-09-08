Сирийская армия начала операцию по снятию осады с военного аэродрома близ Дейр-зз-Зора

Дивизия специального назначения сирийской армии "Силы Тигра" приступила к операции по прорыву кольца окружения вокруг военного аэродрома, расположенного близ города Дейр-зз-Зор, сообщает в пятницу арабское издание "Аль-Мсадар" со ссылкой на источник в Сирийской арабской армии.
"Аль-Масдар" напоминает, что аэродром уже девять месяцев осажден террористами группировки ИГ .
Аэродром расположен южнее базы 137-й бригады вооруженных сил Сирии, и в настоящий момент "Силы Тигра" продвигаются в южном направлении.
Накануне сообщалось, что правительственные войска освободили несколько населенных пунктов вокруг базы 137-й бригады
Во вторник в Дамаске сообщили, что сирийским войскам удалось прорвать созданное боевиками несколько лет назад кольцо окружения вокруг Дейр-эз-Зора. Сам город поделен на две части: одну контролируют военные, а другую - ИГ.
Провинция Дейр-эз-Зор - последний серьезный оплот ИГ в Сирии.
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