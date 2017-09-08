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Дальнее зарубежье 08.09.2017 19:32

Сирийская армия начала операцию по снятию осады с военного аэродрома близ Дейр-зз-Зора

Дивизия специального назначения сирийской армии "Силы Тигра" приступила к операции по прорыву кольца окружения вокруг военного аэродрома, расположенного близ города Дейр-зз-Зор, сообщает в пятницу арабское издание "Аль-Мсадар" со ссылкой на источник в Сирийской арабской армии.

"Аль-Масдар" напоминает, что аэродром уже девять месяцев осажден террористами группировки ИГ .

Аэродром расположен южнее базы 137-й бригады вооруженных сил Сирии, и в настоящий момент "Силы Тигра" продвигаются в южном направлении.

Накануне сообщалось, что правительственные войска освободили несколько населенных пунктов вокруг базы 137-й бригады

Во вторник в Дамаске сообщили, что сирийским войскам удалось прорвать созданное боевиками несколько лет назад кольцо окружения вокруг Дейр-эз-Зора. Сам город поделен на две части: одну контролируют военные, а другую - ИГ.

Провинция Дейр-эз-Зор - последний серьезный оплот ИГ в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, АЭРОДРОМ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]