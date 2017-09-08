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Транспорт и связь 08.09.2017 17:53

Киргизские телеканалы начали вещание через азербайджанский спутник Azerispace-1

Телеканалы Кыргызстана - «Asia TV», «Osh Pirim TV», «Kyrgyzstan TV», «Sentyabr TV», «Ekho Manas TV», а также радиоканал «Next» FM начали вещание посредством спутника Azerispace-1, говорится в сообщении ОАО Azerkosmos.

«Трансляция киргизских телеканалов осуществляется с сентября на частоте 11015/H/13000 в соответствии с контрактом, подписанным между ОАО Azerkosmos и указанными каналами, вещание же радиоканала – на частоте 11095/V/30000», - отмечается в сообщении.

Вышеуказанные каналы и радиостанция транслирует общественные, политические, экономические, спортивные, музыкальные, культурные передачи на киргизском и русском языке.

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Как сообщалось, спутник «Azerspace-1» был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

Ф.Исазаде

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СПУТНИК, ВЕЩАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]