Ford отзывает более 20 тыс. автомобилей Kuga в РФ из-за подушек безопасности и угрозы возгорания

Официальный представитель Ford на российском рынке ООО "Форд Соллерс Холдинг" отзывает в РФ 20,864 тыс. автомобилей марки Ford Kuga, следует из сообщения Росстандарта.
Отзыву подлежат 1,059 машин, произведенных с 25 сентября 2016 г. по 30 января 2017 г., а также 19,805 тыс. единиц, реализованных с 21 марта 2013 г. по 1 декабря 2015 г. В первом случае машины отзываются из-за дефекта боковых надувных и коленных подушек безопасности, которые могут не сработать при аварии.
Вторая партия подлежит отзыву из-за "дефекта конструкции нижней отделки средней стойки". "В случае столкновения, когда срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может оказаться под воздействием высокой температуры и загореться", - говорится в сообщении Росстандарта.
ООО "Форд Соллерс Холдинг" обещает уведомить владельцев Ford Kuga, подпадающий под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для замены подушек безопасности и доработки (уменьшения длины) изоляционного материала на отделке обеих средних стоек.
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