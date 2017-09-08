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Дальнее зарубежье 08.09.2017 20:01

Ford отзывает более 20 тыс. автомобилей Kuga в РФ из-за подушек безопасности и угрозы возгорания

Официальный представитель Ford на российском рынке ООО "Форд Соллерс Холдинг" отзывает в РФ 20,864 тыс. автомобилей марки Ford Kuga, следует из сообщения Росстандарта.

Отзыву подлежат 1,059 машин, произведенных с 25 сентября 2016 г. по 30 января 2017 г., а также 19,805 тыс. единиц, реализованных с 21 марта 2013 г. по 1 декабря 2015 г. В первом случае машины отзываются из-за дефекта боковых надувных и коленных подушек безопасности, которые могут не сработать при аварии.

Вторая партия подлежит отзыву из-за "дефекта конструкции нижней отделки средней стойки". "В случае столкновения, когда срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может оказаться под воздействием высокой температуры и загореться", - говорится в сообщении Росстандарта.

ООО "Форд Соллерс Холдинг" обещает уведомить владельцев Ford Kuga, подпадающий под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для замены подушек безопасности и доработки (уменьшения длины) изоляционного материала на отделке обеих средних стоек.

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Тэги: РОССИЯ, АВТОМОБИЛИ, FORD, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]