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ТЭК 08.09.2017 19:00

Минэнерго Азербайджана и ЕБРР будут сотрудничать в вопросе развития сектора ЖКХ

Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали «Протокол намерений сотрудничества по стратегической дорожной карте в секторе ЖКХ», отмечается в сообщении Минэнерго.

Документ подписали в пятницу в Баку заместитель министра энергетики Гюльмамед Джавадов и президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

Г.Джавадов подчеркнул, что согласно стратегической дорожной карте развития сектора ЖКХ Азербайджана (утверждена президентом страны в декабре 2016 года - ИФ) предусматривается создание центрального органа для координации эффективного регулирования сектора энергетики. «Азербайджан нуждается в опыте Европы в этом направлении и поддержки ЕБРР в ускорении этого процесса», - сказал замминистра.

С.Чакрабарти отметил, что 30% инвестиций ЕБРР направляется на проекты в сфере энергоэффективности. При этом банк планирует довести этот показатель до 40%.

Глава ЕБРР добавил, что банк заинтересован в оказании Азербайджану помощи в создании такого регулирующего органа.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕБРР, ЭНЕРГЕТИКА, ПРОТОКОЛ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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