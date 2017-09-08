Минэнерго Азербайджана и ЕБРР будут сотрудничать в вопросе развития сектора ЖКХ

Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали «Протокол намерений сотрудничества по стратегической дорожной карте в секторе ЖКХ», отмечается в сообщении Минэнерго.

Документ подписали в пятницу в Баку заместитель министра энергетики Гюльмамед Джавадов и президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

Г.Джавадов подчеркнул, что согласно стратегической дорожной карте развития сектора ЖКХ Азербайджана (утверждена президентом страны в декабре 2016 года - ИФ) предусматривается создание центрального органа для координации эффективного регулирования сектора энергетики. «Азербайджан нуждается в опыте Европы в этом направлении и поддержки ЕБРР в ускорении этого процесса», - сказал замминистра.

С.Чакрабарти отметил, что 30% инвестиций ЕБРР направляется на проекты в сфере энергоэффективности. При этом банк планирует довести этот показатель до 40%.

Глава ЕБРР добавил, что банк заинтересован в оказании Азербайджану помощи в создании такого регулирующего органа.

А.Азизов