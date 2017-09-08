Нефть дешевеет в пятницу, но растет с начала недели, Brent торгуется у $54,1 за баррель

Нефть перешла к снижению в пятницу, однако увеличивается в цене с начала недели благодаря возобновлению работы американских НПЗ.
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 уменьшилась на $0,39 (0,72%) - до $54,10 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в октябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на $0,94 (1,91%) - до $48,15 за баррель.
C начала недели Brent подорожала на 2,6%, WTI - на 1,8%. Недельный рост WTI может стать первым с июля.
Участники рынка продолжают следить за ситуацией в Техасе, где компании пытаются устранить последствия урагана "Харви".
По оценкам экспертов, в настоящее время не работают около 8% нефтеперерабатывающих мощностей в США из-за урагана; ранее показатель составлял почти 25%.
Также инвесторы следят за продвижением урагана "Ирма", который движется в направлении Флориды. В этом штате, в отличие от Техаса, нет нефтеперерабатывающих предприятий, однако последствия урагана могут повлиять на спрос на нефть.
В пятницу ураган ослабел до четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Ожидается, что ураган достигнет Флориды в выходные.
Накануне Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило, что из-за погодных условий импорт нефти в регион Мексиканского залива упал до минимального показателя с 1990 года, тогда как добыча в стране снизилась до менее 9 млн баррелей в сутки впервые с февраля.
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