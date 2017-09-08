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Дальнее зарубежье 08.09.2017 20:16

Россия, США и Иордания достигли соглашения о возвращении значительной части юга Сирии под контроль Дамаска, утверждает "Аль-Масдар"

Россия, США и Иордания добились соглашения, согласно которому сирийские правительственные силы смогут занять на юге Сирии большую часть территории, которую ранее контролировала вооруженная оппозиция, сообщает в пятницу арабское издание "Аль-Масдар".

Издание утверждает, что правительственные силы получат контроль над более чем 900 точками, которые ранее удерживали силы оппозиции, поддерживаемые США.

При этом по данным "Аль-Масдара", боевики оппозиционной Свободной сирийской армии уже начали покидать позиции в этом регионе.

В то же время соглашение исключает район вокруг расположенного близ сирийско-иракской границы Ат-Танфа, где размещены американские военнослужащие.

Также не ясно, когда данное соглашение вступит в силу в полном объеме, отмечает "Аль-Масдар".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, США, СИРИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]