Россия, США и Иордания добились соглашения, согласно которому сирийские правительственные силы смогут занять на юге Сирии большую часть территории, которую ранее контролировала вооруженная оппозиция, сообщает в пятницу арабское издание "Аль-Масдар".

Издание утверждает, что правительственные силы получат контроль над более чем 900 точками, которые ранее удерживали силы оппозиции, поддерживаемые США.

При этом по данным "Аль-Масдара", боевики оппозиционной Свободной сирийской армии уже начали покидать позиции в этом регионе.

В то же время соглашение исключает район вокруг расположенного близ сирийско-иракской границы Ат-Танфа, где размещены американские военнослужащие.

Также не ясно, когда данное соглашение вступит в силу в полном объеме, отмечает "Аль-Масдар".