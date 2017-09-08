Урагану "Хосе", на данный момент движущемуся через Атлантический океан, присвоена более высокая, четвертая категория мощности из пяти возможных, сообщили в пятницу в Национальном центре США по слежению за ураганами.

В настоящее время максимальные порывы ветра урагана "Хосе" составляют более 240 км/ч. Согласно прогнозам метеорологов, "Хосе", вероятно, достигнет Карибских островов позднее в пятницу. На данный момент ураган "Хосе" слабее урагана "Ирма", который ранее обрушился на острова Карибского бассейна и унес жизни 18 человек.