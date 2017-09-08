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Дальнее зарубежье 08.09.2017 20:32

Урагану "Хосе" в Атлантике присвоена четвертая категория мощности

Урагану "Хосе", на данный момент движущемуся через Атлантический океан, присвоена более высокая, четвертая категория мощности из пяти возможных, сообщили в пятницу в Национальном центре США по слежению за ураганами.

В настоящее время максимальные порывы ветра урагана "Хосе" составляют более 240 км/ч.

Согласно прогнозам метеорологов, "Хосе", вероятно, достигнет Карибских островов позднее в пятницу.

На данный момент ураган "Хосе" слабее урагана "Ирма", который ранее обрушился на острова Карибского бассейна и унес жизни 18 человек.

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Тэги: АТЛАНТИКА, УРАГАН, "ХОСЕ", УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]