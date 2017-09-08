Душанбе намерен запросить у РФ доказательства гибели одного из лидеров ИГИЛ Халимова, разыскиваемого в Таджикистане - МВД

МВД Таджикистана направит запрос российским коллегам с просьбой представить доказательства гибели одного из главарей "Исламского государства" (ИГИЛ) Гулмурода Халимова, о ликвидации которого ранее в пятницу заявили в Минобороны РФ.

"Мы свяжемся с нашими коллегами в МВД России и попросим представить доказательства, подтверждающие гибель Халимова", - заявил в пятницу "Интерфаксу" начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали, отметив, что после предоставления информации будет рассмотрен вопрос об исключении имени террориста из списка разыскиваемых преступников.

Ранее сообщалось, что около 40 боевиков ИГИЛ, в том числе четыре ключевых полевых командира, уничтожены российским авиаударом в Сирии в районе города Дейр-эз-Зор.

"По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков - четыре влиятельных полевых командира, включая амира Дейр-эз-Зора Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГИЛ", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Установлено также, что на совещании находился "министр войны" международной террористической группировки "ИГИЛ" Гулмурод Халимов, который погиб от смертельного ранения", - заявили в военном ведомстве.

По данным российских военных, Г.Халимов - бывший командир ОМОН МВД Таджикистана.

СМИ сообщали о назначении Г.Халимова преемником лидера ИГИЛ Аль-Багдади.

Г.Халимов во время гражданской войны в Таджикистане служил в президентской гвардии. С 1997 года служил в ОМОН рядовым бойцом, неоднократно отмечался государственными наградами, дослужился до звания полковника. Окончил Высшую академию МВД Таджикистана, проходил спецподготовку по борьбе с терроризмом в США, участвовал в операциях против антиправительственных вооружённых формирований в Раштской долине в 2009 году и Хороге в 2012 году.

В апреле 2015 года полковник Г.Халимов внезапно объявил о переходе на сторону ИГИЛ, где он занял пост "министра обороны". В отношении него в Таджикистане возбуждено уголовное дело по статьям "измена государству", "участие в преступном сообществе" и "незаконное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств". Он был лишен воинского звания и в мае 2015 года объявлен в розыск.

В сентябре 2015 года Г.Халимов был включен в список террористов наряду с 35 другими лицами и организациями, связанными с ИГИЛ, в отношении которых США приняли санкции. В 2016 году власти США объявили награду за информацию о его местонахождении в размере $3 млн.

Неоднократно в западных СМИ публиковались сообщения о ранении и даже гибели экс-полковника в Ираке, но позже была подтверждена лишь информация о его ранении.