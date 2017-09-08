Moodys ожидает спада ВВП Азербайджана в 2017г на уровне около 1,5%

Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service ожидает спада в 2017 году экономики Азербайджана на около 1,5%, говорится в ежегодном кредитном анализе рейтингов Азербайджана.
«Moodys ожидает, что в 2017 году спад в экономике Азербайджана будет второй год подряд. В первом полугодии экономика сократилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и Moodys считает, что похожий темп спада сохранится и по итогам года», - говорится в документе.
Агентство отмечает уязвимость экономики, государственных финансов и банковской системы Азербайджана к волатильности цен на нефть.
«Снижение цен на нефть привело к длительной рецессии в Азербайджане и оказало давление на государственные средства и внешние финансы», - приводятся в анализе агентства слова старшего вице-президента Moodys Кристин Линдоу и соавтора отчета.
«Хотя и государственные финансы поддерживаются средствами крупного суверенного фонда благосостояния (Государственного нефтяного фонда - ИФ), эквивалентного почти 90% ВВП, прогнозы по добыче нефти и газа достаточно ограничены, поэтому правительство имеет ограниченную гибкость при использовании ресурсов фонда для своей контрциклической фискальной политики, которая смягчила бы воздействие более низких цен на нефть на экономику», - заявила К.Линдоу.
Moodys ожидает бюджетный дефицит в Азербайджане на уровне 2,9% ВВП и 1,8% ВВП в 2017 и 2018 годах соответственно, отталкиваясь от прогноза цены на нефть в этот период на уровне $45-$55 за баррель.
ВВП Азербайджана в 2016 году сократился на 3,1%. Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.
А.Ахундов
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