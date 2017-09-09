Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам Казахстана с "негативного" на "стабильный".

При этом долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги подтверждены на уровне "ВВВ-/A-3", рейтинг страны по национальной шкале - на уровне "kzAA".

"Пересмотр прогноза по рейтингам Республики Казахстан на "стабильный" отражает наше мнение о том, что влияние факторов, ограничивающих монетарную политику, снизилось благодаря значительному снижению долларизации депозитов резидентов в экономике", - отмечается в сообщении.

Доля валютных депозитов в объеме совокупных депозитов сократилась с пикового уровня почти в 70%, отмечавшегося в январе 2016 года, до 48,7% по состоянию на 1 августа 2017 года.

По мнению аналитиков, давление на платежный баланс остается умеренным. "Принимая во внимание стабильный приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны - преимущественно в нефтегазовый сектор, мы более не рассматриваем значительные внешние обязательства как фактор потенциального риска оттока капитала", - говорится в информации.

"Прогноз "стабильный" отражает наши ожидания того, что мы полностью учли в нашем анализе бюджетные расходы, связанные с планами правительства по рекапитализации банковского сектора, а экономические показатели страны останутся достаточно сильными до 2020 года", - указывается в пресс-релизе.

Рейтинги Казахстана могут быть повышены, если недавние политические реформы приведут к значительному укреплению государственных институтов. Кроме того, позитивное рейтинговое действие может быть предпринято, если стратегия диверсификации экономики, реализуемая правительством, обусловит расширение структуры экспорта, снизив зависимость экономики от волатильных условий внешней торговли.

Рейтинги могут оказаться под давлением, если внешнеэкономические показатели страны ухудшатся в большей степени, чем ожидается в рамках базового сценария. "Это может произойти, например, если прогнозируемые нами совокупные потребности страны во внешнем финансировании превысят 100% поступлений по счету текущих операций плюс доступные резервы. Мы также можем понизить рейтинги Республики Казахстан в случае повторного возникновения дестабилизирующих факторов, например значительного повышения долларизации депозитов резидентов в банковском секторе страны или снижения прогнозируемых нами темпов роста (средневзвешенного показателя реального ВВП на душу населения) до менее чем 1% - минимального уровня, который мы считаем типичным для экономики стран с аналогичным уровнем развития", - отмечается в сообщении.

S&P улучшило прогноз темпов экономического роста Казахстана и полагает, что этот показатель составит в среднем 3% в 2017-2020 годах в сравнении с 2,5%, ожидаемыми ранее. Прогнозируемая динамика макроэкономических показателей будет поддерживаться ростом государственных инвестиций и увеличением экспорта в связи с некоторым улучшением прогноза цен на нефть и увеличением объемов добычи на Кашаганском месторождении.