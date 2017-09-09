Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мексике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему мексиканскому коллеге Энрике Пенья Ньето в связи с многочисленными жертвами, вызванными землетрясением, говорится в сообщении на сайте главы государства.
И.Алиев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате происшествия.
Как сообщалось ранее, в результате землетрясения в Мексике погибли более 60 человек. При этом мексиканские власти не исключают дальнейшего увеличения числа жертв.
В пятницу у берегов Мексики была зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,4. Ряд зданий оказались сильно повреждены, а в некоторых районах Мехико наблюдаются перебои с электроснабжением.
По данным Геологической службы США, за землетрясением последовали несколько афтершоков, магнитуды которых разнились от 4,5 до 5,7.
А.Ахундов
МБА столкнется с проблемами восстановления качества активов и рентабельности - Moodys
Moodys ожидает спада ВВП Азербайджана в 2017г на уровне около 1,5%
Нефть дешевеет в пятницу, но растет с начала недели, Brent торгуется у $54,1 за баррель
Алиев наградил Кобзона «Почетным дипломом президента Азербайджана»
Азербайджанские спортсмены получат премиальные за медали на Универсиаде в Тайпее
Азербайджан отправил в Бангладеш 100 тонн помощи для беженцев из Мьянмы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Сирийская оппозиция начала наступление на позиции террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
Административная реформа пройдет в Узбекистане - указ президента
ВВС Японии и США провели учебные полеты в годовщину основания КНДР
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылась выставка, посвященная Дню памяти жертв Ленинградской блокады
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти – победители конкурса BP
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»