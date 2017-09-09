Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мексике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему мексиканскому коллеге Энрике Пенья Ньето в связи с многочисленными жертвами, вызванными землетрясением, говорится в сообщении на сайте главы государства.

И.Алиев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате происшествия.

Как сообщалось ранее, в результате землетрясения в Мексике погибли более 60 человек. При этом мексиканские власти не исключают дальнейшего увеличения числа жертв.

В пятницу у берегов Мексики была зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,4. Ряд зданий оказались сильно повреждены, а в некоторых районах Мехико наблюдаются перебои с электроснабжением.

По данным Геологической службы США, за землетрясением последовали несколько афтершоков, магнитуды которых разнились от 4,5 до 5,7.

А.Ахундов