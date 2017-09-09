Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что по итогам очередного раунда переговоров по Сирии в Астане удастся достигнуть конкретных результатов в разрешении сирийского конфликта.

"Предстоящая встреча 14-15 сентября в Астане очень важная. Мне сообщили, что подготовительные работы практически завершены. Думаю, что будет конкретное решение на этих переговорах. Даст Бог, плоды этих шагов мы увидим в Астане", - сказал он на переговорах в узком составе с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в субботу в Астане.

По мнению президента Турции, астанинскому переговорному процессу также будет способствовать женевский.

Президент Турции находится с официальным визитом в Казахстане с 8 по 10 сентября.