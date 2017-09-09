Казахстан и Турция намерены довести товарооборот до $5 млрд

Казахстан и Турция ставят задачу довести уровень взаимного товарооборота до $5 млрд, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Товарооборот между нашими странами на сегодняшний день составляет порядка $2 млрд. Cчитаю, что это не предел. Наша задача, как договаривались, довести уровень товарооборота до $5 млрд, так как у Казахстана и Турции для этого есть достаточный потенциал", - сказа Р.Эрдоган в ходе переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в субботу в Астане.
Он отметил, что стороны стремятся развивать сотрудничество во всех сферах - экономике, культуре, политике, военной деятельности.
В свою очередь Н.Назарбаев отметил, что в ходе встречи будут обсуждены различные вопросы как двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.
"Сколько бы мы не встречались, много не будет, учитывая, что сейчас обстановка в мире усложняется, много нам предстоит обсудить сегодня", - сказал Н.Назарбаев.
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