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СНГ 09.09.2017 10:40

Казахстан и Турция намерены довести товарооборот до $5 млрд

Казахстан и Турция ставят задачу довести уровень взаимного товарооборота до $5 млрд, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Товарооборот между нашими странами на сегодняшний день составляет порядка $2 млрд. Cчитаю, что это не предел. Наша задача, как договаривались, довести уровень товарооборота до $5 млрд, так как у Казахстана и Турции для этого есть достаточный потенциал", - сказа Р.Эрдоган в ходе переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в субботу в Астане.

Он отметил, что стороны стремятся развивать сотрудничество во всех сферах - экономике, культуре, политике, военной деятельности.

В свою очередь Н.Назарбаев отметил, что в ходе встречи будут обсуждены различные вопросы как двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

"Сколько бы мы не встречались, много не будет, учитывая, что сейчас обстановка в мире усложняется, много нам предстоит обсудить сегодня", - сказал Н.Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ТОВАРООБОРОТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]