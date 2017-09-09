Минкавказа предлагает вложить до 20 млрд руб. федеральных средств в создание нового порта в районе Каспийска

Создание инфраструктуры нового незамерзающего порта на Каспии в районе Каспийска потребует вложения до 20 млрд рублей из федерального бюджета, считает первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"Предлагаем создать рядом (с Махачкалинским морским торговым портом, в районе Каспийска - ИФ) новый порт. Уже найдены подходящие участки с достаточной глубиной. По нашим расчетам, в инфраструктуру нового порта необходимо будет вложить 15-20 млрд рублей федеральных средств", - заявил О.Байсултанов в интервью "Интерфаксу".

Собеседник агентства предлагает начинать проект как можно быстрее, чтобы не упустить возможности на мировом рынке. "Все прикаспийские страны усиленно развивают портовую инфраструктуру. Если мы упустим время и начнем строить порт через 5-10 лет, то даже если вложим в его создание в разы больше средств, то крупные компании все равно не будут менять уже сформированные за эти годы и заполненные торговые маршруты ради развития нашего порта", - сказал он.

Строительство порта в районе Каспийска откроет для России новые возможности, полагает О.Байсултанов.

"Прикаспийские страны с населением в полмиллиарда человек - это огромный и еще не до конца освоенный рынок. И в этот рынок прекрасно впишется новый порт", - сказал он.

Новые транспортные маршруты позволят получить значительный доход за счет экспорта, в частности, питьевой воды на Ближний Восток, считает О.Байсултанов.

"На Кавказе у нас колоссальное количество родников и минеральных вод. Мы можем заработать большие деньги, продавая нашу воду на арабско-азиатском рынке, где экологически чистая питьевая вода сейчас очень востребована. Но для этого нам будет необходим сформированный транспортно-логистический кластер с правильными маршрутами. Также мы можем развивать торговлю и с бывшими советскими республиками, с которыми до сих пор не утрачены связи", - сказал он.

О.Байсултанов пояснил, что Минкавказа предлагает создать новый порт в рамках проекта Каспийского транспортно-логистического комплекса.

"К сожалению, в России сейчас нет единой концепции развития всех морских портов. А такая концепция жизненно необходима. В рамках проекта Каспийского транспортно-логистического комплекса мы предлагаем на Каспии, в районе Каспийска, построить новый порт", - сказал первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа.

По его оценке, новый порт на Каспии необходим с учетом того, что действующий крупный порт в Астрахани имеет ограничения по судоходству и не является незамерзающим.

"Единственная незамерзающая часть Каспийского моря - это его южная часть. Поэтому мы и подобрали отвечающее всем требованиям место в районе Каспийска для создания нового порта", - сказал первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа.

Как сообщалось, проект создания Каспийского транспортно-логистического комплекса предусматривает создание узла на основе российских портов - Астрахань, Махачкала, Оля. Проект позволит значительно сократить время доставки грузов в Китай, Индию и страны Ближнего Востока.

Кроме того, реализация проекта позволит снизить социальную напряженность на рынке труда в Дагестане и в целом в СКФО.