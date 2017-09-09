Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0526 RUR   0.0299 GBR   2.2336 TRY   0.5005

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.09 Brent   54.49

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 21° 29° 11 Сен 22° 30° 12 Сен 20° 29°

СНГ 09.09.2017 10:57

Минкавказа предлагает вложить до 20 млрд руб. федеральных средств в создание нового порта в районе Каспийска

Создание инфраструктуры нового незамерзающего порта на Каспии в районе Каспийска потребует вложения до 20 млрд рублей из федерального бюджета, считает первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"Предлагаем создать рядом (с Махачкалинским морским торговым портом, в районе Каспийска - ИФ) новый порт. Уже найдены подходящие участки с достаточной глубиной. По нашим расчетам, в инфраструктуру нового порта необходимо будет вложить 15-20 млрд рублей федеральных средств", - заявил О.Байсултанов в интервью "Интерфаксу".

Собеседник агентства предлагает начинать проект как можно быстрее, чтобы не упустить возможности на мировом рынке. "Все прикаспийские страны усиленно развивают портовую инфраструктуру. Если мы упустим время и начнем строить порт через 5-10 лет, то даже если вложим в его создание в разы больше средств, то крупные компании все равно не будут менять уже сформированные за эти годы и заполненные торговые маршруты ради развития нашего порта", - сказал он.

Строительство порта в районе Каспийска откроет для России новые возможности, полагает О.Байсултанов.

"Прикаспийские страны с населением в полмиллиарда человек - это огромный и еще не до конца освоенный рынок. И в этот рынок прекрасно впишется новый порт", - сказал он.

Новые транспортные маршруты позволят получить значительный доход за счет экспорта, в частности, питьевой воды на Ближний Восток, считает О.Байсултанов.

"На Кавказе у нас колоссальное количество родников и минеральных вод. Мы можем заработать большие деньги, продавая нашу воду на арабско-азиатском рынке, где экологически чистая питьевая вода сейчас очень востребована. Но для этого нам будет необходим сформированный транспортно-логистический кластер с правильными маршрутами. Также мы можем развивать торговлю и с бывшими советскими республиками, с которыми до сих пор не утрачены связи", - сказал он.

О.Байсултанов пояснил, что Минкавказа предлагает создать новый порт в рамках проекта Каспийского транспортно-логистического комплекса.

"К сожалению, в России сейчас нет единой концепции развития всех морских портов. А такая концепция жизненно необходима. В рамках проекта Каспийского транспортно-логистического комплекса мы предлагаем на Каспии, в районе Каспийска, построить новый порт", - сказал первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа.

По его оценке, новый порт на Каспии необходим с учетом того, что действующий крупный порт в Астрахани имеет ограничения по судоходству и не является незамерзающим.

"Единственная незамерзающая часть Каспийского моря - это его южная часть. Поэтому мы и подобрали отвечающее всем требованиям место в районе Каспийска для создания нового порта", - сказал первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа.

Как сообщалось, проект создания Каспийского транспортно-логистического комплекса предусматривает создание узла на основе российских портов - Астрахань, Махачкала, Оля. Проект позволит значительно сократить время доставки грузов в Китай, Индию и страны Ближнего Востока.

Кроме того, реализация проекта позволит снизить социальную напряженность на рынке труда в Дагестане и в целом в СКФО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Моряки четырех стран готовятся на Каспии к заключительным этапам соревнований «Кубок моря-2017» МРК "Град Свияжск" прибыл в Азербайджан для участия в международном конкурсе "Кубок моря" Популяция осетровых в Каспии в 2016 году увеличилась на 10% - эксперт Баку и Москва провели очередные консультации по статусу Каспия Около 20 кораблей каспийской флотилии выполнят комплекс боевых стрельб в Каспийском море Баку и Москвы должны более эффективно сотрудничать на Каспии – российский политолог

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]