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Дальнее зарубежье 09.09.2017 11:20

Послы Балтийских стран попросили не называть их бывшими советскими республиками

Главы дипмиссий Эстонии, Латвии и Литвы в Париже направили французской газете "Le Monde" письмо с просьбой в дальнейшем не называть их страны в материалах издания "бывшими советскими республиками".

"Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин "бывшие советские республики", поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом", - говорится в письме послов главе редакции "Le Monde" Люку Броннеру.

Представители трех стран в своем письме заявили на то, что "их страны в 1940 году не вступали в состав Советского Союза добровольно, но были включены в него в результате военной аннексии". По этой причине, отмечает агентство BNS со ссылкой на заявление послов, "большая часть стран мира, в том числе Франция, никогда не признавала аннексию Балтийских стран". Дипломаты также подчеркнули, что после распада СССР в этом регионе не возникли новые государства, но Балтийские страны восстановили свою независимость.

Послы Эстонии, Латвии и Литвы, Алар Стрейманн, Имант Лиегис и Далюс Чекуолис высоко оценили работу "Le Monde" по освещению событий в Балтийских странах и знакомству французских читателей с ситуацией в республиках. Поводом для письма стала опубликованная с посвященной Финляндии статьей карта, где Эстония, Латвия и Литва были указаны как "бывшие советские республики".

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Тэги: БАЛТИЯ, СТРАНЫ, ИСТОРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]