"Ураган "Ирма" вновь усилился до пятой категории опасности

Приближающийся к побережью США ураган "Ирма" вновь усилился до пятой, наивысшей, категории опасности, сообщает американский Национальный центр предупреждения ураганов.
Накануне сообщалось, что "Ирма" ослабела до четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.
В настоящий момент скорость порывов ветра достигает 260 км/ч. "Ирма" двигается на запад со скоростью 20 км/ч.
Жертвами урагана стали, по меньшей мере, 18 человек.
Согласно оценке экспертов, "Ирма" является самым мощным ураганом, сформировавшемся в Атлантике за последние годы.
Ожидается, что ураган достигнет американского штата Флорида в эти выходные.
Командование ВМС США приняло решение задействовать авианосец "Авраам Линкольн" для доставки гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от урагана. Также в операции должны принять участие десантный корабль "Иводзима", плавучий док "Нью-Йорк" и один эсминец.
Всего Пентагон направляет несколько тысяч военнослужащих на Американские Виргинские острова и в Пуэрто-Рико для оказания гуманитарной помощи после удара стихии, а также в штат Флорида, готовящийся к приходу урагана.
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