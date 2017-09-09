"Ураган "Ирма" вновь усилился до пятой категории опасности

Приближающийся к побережью США ураган "Ирма" вновь усилился до пятой, наивысшей, категории опасности, сообщает американский Национальный центр предупреждения ураганов.

Накануне сообщалось, что "Ирма" ослабела до четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

В настоящий момент скорость порывов ветра достигает 260 км/ч. "Ирма" двигается на запад со скоростью 20 км/ч.

Жертвами урагана стали, по меньшей мере, 18 человек.

Согласно оценке экспертов, "Ирма" является самым мощным ураганом, сформировавшемся в Атлантике за последние годы.

Ожидается, что ураган достигнет американского штата Флорида в эти выходные.

Командование ВМС США приняло решение задействовать авианосец "Авраам Линкольн" для доставки гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от урагана. Также в операции должны принять участие десантный корабль "Иводзима", плавучий док "Нью-Йорк" и один эсминец.

Всего Пентагон направляет несколько тысяч военнослужащих на Американские Виргинские острова и в Пуэрто-Рико для оказания гуманитарной помощи после удара стихии, а также в штат Флорида, готовящийся к приходу урагана.