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Дальнее зарубежье 09.09.2017 11:40

"Ураган "Ирма" вновь усилился до пятой категории опасности

Приближающийся к побережью США ураган "Ирма" вновь усилился до пятой, наивысшей, категории опасности, сообщает американский Национальный центр предупреждения ураганов.

Накануне сообщалось, что "Ирма" ослабела до четвертой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

В настоящий момент скорость порывов ветра достигает 260 км/ч. "Ирма" двигается на запад со скоростью 20 км/ч.

Жертвами урагана стали, по меньшей мере, 18 человек.

Согласно оценке экспертов, "Ирма" является самым мощным ураганом, сформировавшемся в Атлантике за последние годы.

Ожидается, что ураган достигнет американского штата Флорида в эти выходные.

Командование ВМС США приняло решение задействовать авианосец "Авраам Линкольн" для доставки гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от урагана. Также в операции должны принять участие десантный корабль "Иводзима", плавучий док "Нью-Йорк" и один эсминец.

Всего Пентагон направляет несколько тысяч военнослужащих на Американские Виргинские острова и в Пуэрто-Рико для оказания гуманитарной помощи после удара стихии, а также в штат Флорида, готовящийся к приходу урагана.

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Тэги: США, УРАГАН, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]