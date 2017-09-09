Ситуация с положением мусульман в Мьянме будет обсуждаться на полях предстоящего в Астане саммита Организации исламского сотрудничества

Главы МИД Казахстана и Турции Кайрат Абдрахманов и Мевлют Чавушоглу в Астане провели переговоры по вопросам сотрудничества стран.
"Мы уделили немало внимания вопросам, касающимся положения мусульманского населения в Мьянме. Он только что посетил беженцев, которые покинули территорию Мьянмы, поделился своими впечатлениями от этой встречи. Турецкая сторона намерена в рамках предстоящей встречи Организации исламского сотрудничества в Астане обсудить проблему мусульманского населения в Мьянме на полях саммита", - сказал К.Абдрахманов журналистам в субботу в Астане.
По его словам, стороны также "сверили часы по текущим вопросам двусторонней повестки, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес на международной арене"
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