Десять человек, включая троих детей, пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в ХМАО - источник

Под Нижневартовском пассажирский поезд на переезде столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским поездом Нижневартовск - Адлер, пострадали 10 человек, включая троих детей", - сказал источник.

Он сообщил, что в результате инцидента, по уточненным данным, никто не погиб.

"Водитель грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал источник.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в Главном управлении МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) столкновение произошло на 17 км автодороги Нижневартовск - Мегион.

"На 17-м км автодороги "Нижневартовск - Мегион" на железнодорожном перегоне произошло столкновение грузового автомобиля "КАМАЗ" с железнодорожным поездом N346 Адлер - Нижневартовск. По предварительной информации грузовик по касательной задел поезд", - сообщил собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что на место происшествия выехали четыре единицы специальной техники и 12 человек.