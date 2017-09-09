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СНГ 09.09.2017 12:20

Десять человек, включая троих детей, пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в ХМАО - источник

Под Нижневартовском пассажирский поезд на переезде столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским поездом Нижневартовск - Адлер, пострадали 10 человек, включая троих детей", - сказал источник.

Он сообщил, что в результате инцидента, по уточненным данным, никто не погиб.

"Водитель грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал источник.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в Главном управлении МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) столкновение произошло на 17 км автодороги Нижневартовск - Мегион.

"На 17-м км автодороги "Нижневартовск - Мегион" на железнодорожном перегоне произошло столкновение грузового автомобиля "КАМАЗ" с железнодорожным поездом N346 Адлер - Нижневартовск. По предварительной информации грузовик по касательной задел поезд", - сообщил собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что на место происшествия выехали четыре единицы специальной техники и 12 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ХМАО, ДТП, ПОЕЗД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]