Число американцев, столкнувшихся с риском голода, упало в 2016г до минимума за девять лет

Количество американцев, испытывавших нехватку продовольствия в 2016 году, составило 41,2 млн человек, что на 2,4% ниже показателя за 2015 год и является минимальной отметкой с 2007 года, свидетельствуют данные ежегодного отчета министерства сельского хозяйства США.

Худшая ситуация с продовольственной безопасностью наблюдалась в штате Миссисипи - здесь около 19% домохозяйств в какой-то момент в прошлом году сталкивались со сложностями в вопросе обеспечения себя едой. Самый низкий процент домохозяйств, столкнувшихся с угрозой голода, зафиксирован на Гавайях - 8,7%.

Высокие показатели обеспеченности едой также наблюдаются в традиционно зажиточных штатах на северо-востоке США (Вермонт, Массачусетс, и т.д), а также в северных штатах центрального региона - Айова, Миннесота, Висконсин, Северная и Южная Дакота. Самые большие проблемы с едой испытывают жители южных штатов - Арканзас, Луизиана, Алабама, Кентукки, а также Нью-Мексико.

"Риски продовольственной безопасности населения резко выросли с наступлением рецессии, - говорит ведущий автор исследования Алиша Коулмен-Дженсен. - Однако сейчас ситуация улучшается на фоне падения безработицы и низких темпов роста цен на продукты питания".

Число американцев, участвующих в программе продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) в феврале 2017 года (последний месяц, за которые доступны данные) упало до минимального уровня с 2010 года - 42,3 млн человек.