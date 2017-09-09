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Дальнее зарубежье 09.09.2017 12:40

Число американцев, столкнувшихся с риском голода, упало в 2016г до минимума за девять лет

Количество американцев, испытывавших нехватку продовольствия в 2016 году, составило 41,2 млн человек, что на 2,4% ниже показателя за 2015 год и является минимальной отметкой с 2007 года, свидетельствуют данные ежегодного отчета министерства сельского хозяйства США.

Худшая ситуация с продовольственной безопасностью наблюдалась в штате Миссисипи - здесь около 19% домохозяйств в какой-то момент в прошлом году сталкивались со сложностями в вопросе обеспечения себя едой. Самый низкий процент домохозяйств, столкнувшихся с угрозой голода, зафиксирован на Гавайях - 8,7%.

Высокие показатели обеспеченности едой также наблюдаются в традиционно зажиточных штатах на северо-востоке США (Вермонт, Массачусетс, и т.д), а также в северных штатах центрального региона - Айова, Миннесота, Висконсин, Северная и Южная Дакота. Самые большие проблемы с едой испытывают жители южных штатов - Арканзас, Луизиана, Алабама, Кентукки, а также Нью-Мексико.

"Риски продовольственной безопасности населения резко выросли с наступлением рецессии, - говорит ведущий автор исследования Алиша Коулмен-Дженсен. - Однако сейчас ситуация улучшается на фоне падения безработицы и низких темпов роста цен на продукты питания".

Число американцев, участвующих в программе продовольственной помощи (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) в феврале 2017 года (последний месяц, за которые доступны данные) упало до минимального уровня с 2010 года - 42,3 млн человек.

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Тэги: США, ГОЛОД, ОПАСНОСТЬ, СНИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]