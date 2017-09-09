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СНГ 09.09.2017 12:54

Более 60 советских граждан погибли на Кубе во время Карибского кризиса - Минобороны РФ

Министерство обороны России в связи с 55-летием со дня доставки советских баллистических ракет на Кубу обнародовало данные о потерях среди граждан СССР на Кубе во время острой фазы Карибского кризиса и в последующий период.

"Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина", - говорится в сообщении департамента информации военного ведомства.

В нем отмечается, что 9 сентября 1962 года в рамках секретной операции "Анадырь" на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты, позднее были доставлены ядерные боезаряды к ним.

"Проведенная в июне - октябре 1962 года операция стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу", - подчеркивают в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, на Кубу отправлялись два вида баллистических ракет средней дальности: Р-12 (с радиусом действия более 2 тыс. км) и Р-14 (более 4 тыс. км) с ядерными боеголовками мощностью в 1 мегатонну. Всего к размещению было запланировано 40 ракет (24 единицы Р-12 и 16 - Р-14).

По итогам операции "Анадырь" указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1963 года "за образцовое выполнение специального задания правительства" 1 тыс. 1 военнослужащий был награжден орденами и медалями, в том числе 18 человек - орденом Ленина, 38 - орденом Красного Знамени, 591 - орденом Красной Звезды, говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КАРИБСКИЙ/КРИЗИС, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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