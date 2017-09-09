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Дальнее зарубежье 09.09.2017 13:28

Число рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш, достигло почти 300 тыс. человек - ООН

Примерно 290 тыс. мусульман-рохинджа были вынуждены покинуть Мьянму и перебраться в Бангладеш из-за конфликта в штате Ракхайн в Мьянме, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"С 25 августа около 290 тыс. рохинджа прибыли в Бангладеш", - приводят СМИ слова представителя УВКБ Джозефа Трипура.

В минувший четверг в ООН сообщали о 164 тыс. беженцев-рохинджа.

В ООН уточнили, что резкое увеличение числа прибывающих беженцев отмечается со среды. Кроме этого, сотрудникам организации удалось собрать больше информации по беженцам.

СМИ отмечают, что в лагерях для беженцев-рохинджа вдоль границы Мьянмы и Бангладеш до начала последнего всплеска насилия уже находились 300 тыс. человек; поэтому сейчас эти лагеря переполнены.

Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве. Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы.

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Тэги: МЬЯНМА, КОНФЛИКТ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]