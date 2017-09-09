Число рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш, достигло почти 300 тыс. человек - ООН

Примерно 290 тыс. мусульман-рохинджа были вынуждены покинуть Мьянму и перебраться в Бангладеш из-за конфликта в штате Ракхайн в Мьянме, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
"С 25 августа около 290 тыс. рохинджа прибыли в Бангладеш", - приводят СМИ слова представителя УВКБ Джозефа Трипура.
В минувший четверг в ООН сообщали о 164 тыс. беженцев-рохинджа.
В ООН уточнили, что резкое увеличение числа прибывающих беженцев отмечается со среды. Кроме этого, сотрудникам организации удалось собрать больше информации по беженцам.
СМИ отмечают, что в лагерях для беженцев-рохинджа вдоль границы Мьянмы и Бангладеш до начала последнего всплеска насилия уже находились 300 тыс. человек; поэтому сейчас эти лагеря переполнены.
Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.
Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве. Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы.
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