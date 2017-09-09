Совместная борьба с ИГИЛ и FETO укрепит сотрудничество Турции и Казахстана - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что совместная борьба с ИГИЛ и FETO укрепит сотрудничество Турции и Казахстана.

"Террористические организации как ИГИЛ, FETO, борьба с ними укрепит наше сотрудничество", - сказал Р.Эрдоган в субботу в Астане, озвучивая совместное заявление для прессы по итогам переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Наша борьба с такими темными силами продолжается. И борьбу с этой организацией FETO мы проводим не только в целях укрепления своей страны, но также хотим укрепить и политическую позицию наших братских тюркских государств. Я хочу поблагодарить президента Казахстана, который оказал нам поддержку в борьбе с этой организацией", - отметил он.