Совместная борьба с ИГИЛ и FETO укрепит сотрудничество Турции и Казахстана - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что совместная борьба с ИГИЛ и FETO укрепит сотрудничество Турции и Казахстана.
"Террористические организации как ИГИЛ, FETO, борьба с ними укрепит наше сотрудничество", - сказал Р.Эрдоган в субботу в Астане, озвучивая совместное заявление для прессы по итогам переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
"Наша борьба с такими темными силами продолжается. И борьбу с этой организацией FETO мы проводим не только в целях укрепления своей страны, но также хотим укрепить и политическую позицию наших братских тюркских государств. Я хочу поблагодарить президента Казахстана, который оказал нам поддержку в борьбе с этой организацией", - отметил он.
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