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Регион 09.09.2017 13:58

Совместная борьба с ИГИЛ и FETO укрепит сотрудничество Турции и Казахстана - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что совместная борьба с ИГИЛ и FETO укрепит сотрудничество Турции и Казахстана.

"Террористические организации как ИГИЛ, FETO, борьба с ними укрепит наше сотрудничество", - сказал Р.Эрдоган в субботу в Астане, озвучивая совместное заявление для прессы по итогам переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Наша борьба с такими темными силами продолжается. И борьбу с этой организацией FETO мы проводим не только в целях укрепления своей страны, но также хотим укрепить и политическую позицию наших братских тюркских государств. Я хочу поблагодарить президента Казахстана, который оказал нам поддержку в борьбе с этой организацией", - отметил он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАЗАХСТАН, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]