ВВС Японии и США провели учебные полеты в годовщину основания КНДР

Два истребителя-бомбардировщика F-15 воздушных сил самообороны Японии и два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 провели совместные учебные полеты в субботу, когда в КНДР празднуют годовщину основания страны, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на заявление японских военных.

Японские истребители встретились с американскими бомбардировщиками, которые вылетели в авиабазы на острове Гуам - владении США.

Самолеты выполняли маневры над водами Восточно-Китайского моря.

Эн-эйч-кей отмечает, что в предыдущий раз подобные маневры с участием Японии и США состоялись в конце августа после испытания Пхеньяном баллистической ракеты. При этом учения 9 сентября были запланированы заранее, уточняет телеканал.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что ранее власти Южной Кореи выдвигали предположения о возможном намерении КНДР провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты 9 сентября, однако пока что в субботу никаких признаков испытаний зафиксировано не было.

В то же время государственные СМИ КНДР в субботу опубликовали материалы с призывом продолжить укрепление ядерного потенциала страны.