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Дальнее зарубежье 09.09.2017 14:48

ВВС Японии и США провели учебные полеты в годовщину основания КНДР

Два истребителя-бомбардировщика F-15 воздушных сил самообороны Японии и два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 провели совместные учебные полеты в субботу, когда в КНДР празднуют годовщину основания страны, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на заявление японских военных.

Японские истребители встретились с американскими бомбардировщиками, которые вылетели в авиабазы на острове Гуам - владении США.

Самолеты выполняли маневры над водами Восточно-Китайского моря.

Эн-эйч-кей отмечает, что в предыдущий раз подобные маневры с участием Японии и США состоялись в конце августа после испытания Пхеньяном баллистической ракеты. При этом учения 9 сентября были запланированы заранее, уточняет телеканал.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что ранее власти Южной Кореи выдвигали предположения о возможном намерении КНДР провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты 9 сентября, однако пока что в субботу никаких признаков испытаний зафиксировано не было.

В то же время государственные СМИ КНДР в субботу опубликовали материалы с призывом продолжить укрепление ядерного потенциала страны.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]