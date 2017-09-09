Президент Алиев посетил выставку «Астана ЭКСПО-2017»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу посетил международную выставку «ЭКСПО-2017» в Астане, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Президент Алиев ознакомился с национальными павильонами Азербайджана и Казахстана.

Руководитель национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов сообщил, что на выставке, открывшейся 10 июня, представлены 115 стран и 22 международные организации.

Президент Алиев был проинформирован о том, что павильон Азербайджана в ходе выставки посетили более миллиона человек.

И.Алиев оставил запись в книге почетных гостей выставки «Астана ЭКСПО-2017».

А.Ахундов