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Внешняя политика 09.09.2017 15:45

Президент Алиев посетил выставку «Астана ЭКСПО-2017»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу посетил международную выставку «ЭКСПО-2017» в Астане, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Президент Алиев ознакомился с национальными павильонами Азербайджана и Казахстана.

Руководитель национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов сообщил, что на выставке, открывшейся 10 июня, представлены 115 стран и 22 международные организации.

Президент Алиев был проинформирован о том, что павильон Азербайджана в ходе выставки посетили более миллиона человек.

И.Алиев оставил запись в книге почетных гостей выставки «Астана ЭКСПО-2017».

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАЗАХСТАН, ЭКСПО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]