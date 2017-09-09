Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0526 RUR   0.0299 GBR   2.2336 TRY   0.5005

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.09 Brent   54.49

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 28° Завтра 21° 29° 12 Сен 22° 29° 13 Сен 20° 29°

СНГ 09.09.2017 16:15

Административная реформа пройдет в Узбекистане - указ президента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ "Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан".

Текст указа опубликован в субботу в официальных СМИ республики.

Как отмечается в документе, цель запланированной административной реформы - создание эффективной и прозрачной системы госуправления, обеспечивающей надежную защиту прав и свобод граждан, повышение конкурентоспособности страны на международной арене, способной обеспечить полноценную реализацию намеченных реформ.

Указом утверждена также "дорожная карта", предусматривающая свыше 40 конкретных мероприятий по практической реализации концепции административной реформы.

Как ожидается, деятельность более 100 органов государственного и хозяйственного управления будет пересмотрена в ходе реформы системы госуправления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, АДМИНИСТРАЦИЯ, РЕФОРМА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]