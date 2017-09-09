Административная реформа пройдет в Узбекистане - указ президента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ "Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан".
Текст указа опубликован в субботу в официальных СМИ республики.
Как отмечается в документе, цель запланированной административной реформы - создание эффективной и прозрачной системы госуправления, обеспечивающей надежную защиту прав и свобод граждан, повышение конкурентоспособности страны на международной арене, способной обеспечить полноценную реализацию намеченных реформ.
Указом утверждена также "дорожная карта", предусматривающая свыше 40 конкретных мероприятий по практической реализации концепции административной реформы.
Как ожидается, деятельность более 100 органов государственного и хозяйственного управления будет пересмотрена в ходе реформы системы госуправления.
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