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Дальнее зарубежье 09.09.2017 16:38

Сирийская оппозиция начала наступление на позиции террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

Альянс оппозиционных "Сирийских демократических сил" (СДС) в субботу приступил к наступательной операции против террористической группировки ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сайт британского издания "Дейли мэйл".

Задача операции - выбить террористов из районов восточнее и севернее реки Евфрат вблизи границы Сирии с Ираком.

"Дейли мэйл" напоминает, что северо-западнее провинции Дейр-эз-Зор СДС ведут операцию по освобождению города Ракка от ИГ. СДС поддерживают авиация международной коалиции во главе с США и бойцы сил специальных операций.

В минувший вторник в Дамаске сообщили, что сирийским правительственным войскам удалось прорвать созданное боевиками кольцо окружения вокруг Дейр-эз-Зора. Сам город пока поделен на две части: одну контролируют военные, а другую - ИГ.

Накануне дивизия специального назначения сирийской армии "Силы Тигра" приступила к операции по прорыву кольца окружения вокруг военного аэродрома, расположенного близ города Дейр-зз-Зор. Аэродром девять месяцев находился в осаде террористов ИГ.

В субботу издание "Аль-Масдар" сообщило, что сирийским правительственным силам удалось освободить от ИГ нефтяное месторождение к юго-западу от Дейр-эз-Зора. В результате сирийские военные зашли во фланг ИГ и теперь могут наступать на позиции ИГ вокруг аэродрома еще с одного направления.

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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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