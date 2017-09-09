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СНГ 09.09.2017 17:05

Президент ФИФА призвал народы всего мира приехать в Россию на ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал народы всего мира посетить Россию во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Народу России я хочу сказать: наслаждайтесь, празднуйте и отмечайте сначала тур Кубка Чемпионата мира, а затем и Чемпионатом мира. А народам всего мира я хочу сказать - приезжайте в Россию, насладитесь Россией и испытайте огромный и прекрасный опыт Чемпионата мира по футболу", - сказал Д.Инфантино на церемонии старта тура Кубка Чемпионата мира по футболу-2018 в субботу.

Он похвалил московский стадион "Лужники". "Совершенно замечательно быть на таком прекрасном стадионе, который наполнен не только историей, но его еще ожидает и великое будущее. Имя этого стадиона навсегда вписано не только в историю спорта, и не только в историю футбола, через год здесь станет известен победитель Чемпионата мира (по футболу)", - сказал президент ФИФА.

Глава ФИФА поприветствовал всех на русском, сказав в начале своего выступления: "Добрый день!"

Он добавил, что на стадионе "Лужники" меньше, чем через год, Кубок Чемпионата мира будет вручен победителю.

"Кубок Чемпионата мира - это самый известный спортивный символ, который только можно себе представить, именно поэтому он является таким уникальным. (...) Сейчас мы начинаем тур Кубка Чемпионата мира с тем, чтобы показать его не только всей России, но и всему миру", - сказал Дж.Инфантино.

По его словам, вся Россия, Москва могут гордиться таким стадионом. "Я уверен, что благодаря всем нам через год турнир получится замечательным", - сказал он, поблагодарив всех на русском.

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Тэги: РОССИЯ, ФИФА, ЧМ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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