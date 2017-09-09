Египетские археологи обнаружили в Луксоре гробницу возрастом 3,5 тыс. лет и древние мумии

Египетские археологи сделали находку в городе Луксор - гробницу, которая принадлежала ювелиру, жившему более 3,5 тыс. лет назад, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.
Находка, сделанная на западном берегу Нила, датируется периодом XVIII династии (1550-1292 годы до н. э.).
АП приводит слова главы министерства Халеда аль-Анани о том, что гробница сохранилась не очень хорошо, однако до нашего времени дошли статуи ювелира и его жены, а также погребальная маска.
Кроме того, внутри гробницы было обнаружено помещение с мумиями египтян, проживавших позднее, чем хозяин гробницы - в период XXI (примерно XI - X века до н.э.) и XXII (примерно X - VIII вв. до н.э.) династий.
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