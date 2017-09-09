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Дальнее зарубежье 09.09.2017 18:56

Египетские археологи обнаружили в Луксоре гробницу возрастом 3,5 тыс. лет и древние мумии

Египетские археологи сделали находку в городе Луксор - гробницу, которая принадлежала ювелиру, жившему более 3,5 тыс. лет назад, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.

Находка, сделанная на западном берегу Нила, датируется периодом XVIII династии (1550-1292 годы до н. э.).

АП приводит слова главы министерства Халеда аль-Анани о том, что гробница сохранилась не очень хорошо, однако до нашего времени дошли статуи ювелира и его жены, а также погребальная маска.

Кроме того, внутри гробницы было обнаружено помещение с мумиями египтян, проживавших позднее, чем хозяин гробницы - в период XXI (примерно XI - X века до н.э.) и XXII (примерно X - VIII вв. до н.э.) династий.

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Тэги: ЕГИПЕТ, АРХЕОЛОГИЯ, ГРОБНИЦА, НАХОДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]