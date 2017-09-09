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Дальнее зарубежье 09.09.2017 19:20

Рябков и Шэннон встретятся в Хельсинки 11-12 сентября - источник

Переговоры замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шэннона намечены на 11-12 сентября в Хельсинки, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в Москве.

"Встреча запланирована на 11-12 сентября в Хельсинки", - сказал источник.

В понедельник, 4 сентября, С.Рябков заявил, что Россия не будет разрушать никакие каналы связи с США, в том числе встречи в формате "Рябков-Шэннон". Сотрудничество с Вашингтоном будет осуществляться даже в случае провокаций с американской стороны, потому что диалог необходим и полезен всем, отметил замглавы МИД РФ.

Со своей стороны представитель госдепа США Хизер Нойерт заявила, что в Вашингтоне надеются добиться улучшения отношений с Россией, для этого и существует дипломатический канал с участием Т.Шэннона и С.Рябкова.

Глава МИД РФ С.Лавров на переговорах со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном также выступал за сохранение формата встреч "Рябков-Шэннон".

"Есть механизм Рябков-Шэннон. Они встречались уже несколько раз, было сочтено полезным этот формат сохранить и продолжить в его рамках обсуждение всех вопросов, в том числе сложных вопросов нашей двусторонней повестки дня. Мы почувствовали готовность наших американских коллег такой диалог продолжать. Альтернативы этому не существует", - сказал С.Лавров по итогам встречи с госсекретарём США на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВСТРЕЧА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]