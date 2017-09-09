ВВС Ирака и международная коалиция усиливают бомбардировки террористов ИГИЛ в Эль-Хавидже

ВВС Ирака и авиация возглавляемой США международной коалиции против группировки ИГИЛ активизировали авиаудары по террористам в районе иракского города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Воздушная кампания предшествует готовящемуся наземному наступлению на этот город.

В свою очередь иракские военные начали сбрасывать листовки на Эль-Хавиджу и вести радиопередачи, которые предупреждают мирных жителей о готовящемся наступлении.

АП напоминает, что после освобождения Мосула - второго по величине города Ирака - в июле от ИГ правительственные силы ведут зачистку оставшихся под контролем террористов районов.

В августе иракские военные освободили от боевиков ИГ город Талль-Афар на северо-западе Ирака.