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Дальнее зарубежье 09.09.2017 17:39

ВВС Ирака и международная коалиция усиливают бомбардировки террористов ИГИЛ в Эль-Хавидже

ВВС Ирака и авиация возглавляемой США международной коалиции против группировки ИГИЛ активизировали авиаудары по террористам в районе иракского города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Воздушная кампания предшествует готовящемуся наземному наступлению на этот город.

В свою очередь иракские военные начали сбрасывать листовки на Эль-Хавиджу и вести радиопередачи, которые предупреждают мирных жителей о готовящемся наступлении.

АП напоминает, что после освобождения Мосула - второго по величине города Ирака - в июле от ИГ правительственные силы ведут зачистку оставшихся под контролем террористов районов.

В августе иракские военные освободили от боевиков ИГ город Талль-Афар на северо-западе Ирака.

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Тэги: ИРАК, США, ИГ, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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