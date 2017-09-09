Число пострадавших при столкновении поезда с грузовиком в ХМАО увеличилось до 17 - власти

В столкновении грузовика с пассажирским поездом "Адлер - Нижневартовск" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в субботу днем пострадали 17 человек, сообщает официальный штаб правительства Югры.

"Губернатор Югры Наталья Комарова работает в Нижневартовске. О ситуации главе региона доложил мэр города Василий Тихонов. По состоянию на 16:30 (14:30) - 17 пострадавших, из них крайне тяжелых трое, тяжелых трое, средней тяжести девять, двое - легкой степени", - отмечается в сообщении.

Ранее официальный штаб правительства Югры сообщал о 16 пострадавших, из них трое детей. Они доставлены в больницы Нижневартовска. Один из детей в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести. Состояние двух взрослых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, трое - находятся в тяжелом состоянии, у восьми - угрозы жизни нет.

На регулируемом ж/д переезде на дороге "Мегион-Нижневартовск" в Нижневартовском районе в субботу столкнулись пассажирский поезд, следовавший по маршруту "Адлер-Нижневартовск" и грузовой автомобиль перевозивший песок с последующим сходом с рельс тележки одного вагона без опрокидывания.

В поезде, по данным МЧС находился 271 человек.

Как сообщают власти Нижневартовска, рассматривается несколько причин произошедшего. Среди них отказ тормозной системы у автомобиля и то, что водитель мог уснуть за рулем.

Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральном округу начало проверку в связи со столкновением "КАМАЗа" и пассажирского поезда в ХМАО-Югре.

Главное управление МЧС России по ХМАО открыло работу круглосуточной телефонной "горячей линии": 8 (3467) 397-777.

В 13:57 аварийно-восстановительные работы на месте происшествия были завершены, движение поездов восстановлено.

К работе с пострадавшими и их родственниками привлечены специалисты психологической службы.

Ликвидацией последствий ДТП занимаются 132 человека и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России - 21 человек и 6 единиц техники.