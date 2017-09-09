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Религия 09.09.2017 18:52

Встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и России положительно скажется на отношениях народов – Пашазаде

Встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и России окажет положительное влияние на взаимоотношения между народами, уверен глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

«Встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и России само по себе является положительным итогом. Такие встречи безоговорочно окажут свое влияние на взаимоотношения между народами»,- заявил А.Пашазаде азербайджанскому государственному информагентству «Азертадж» по итогам встречи с католикосом всех армян Гарегином II и Патриархом Москвы и Всея Руси Кириллом.

В ходе встречи, по словам А.Пашазаде, он довел до сведения Гарегина II, что азербайджанцы, равно как и армяне, и впредь будут жить в регионе Южного Кавказа и поэтому религиозные лидеры Азербайджана и Армении должны стать примером для своих народов в вопросе нормализации отношений.

«Я открыто сказал, что ни азербайджанцы, ни армяне не уйдут из этого региона. Мы будем вместе жить. Поэтому религиозные лидеры должны внести свой вклад в нормализацию отношений между народами. Мы должны быть примером для наших народов»,- отметил А.Пашазаде.

«Для этого Армения, в первую очередь, должна вернуть Азербайджану семь оккупированных вокруг Нагонного Карабаха районов. Этот процесс должен начаться. Потом уже главы государств, политики рассмотрят статус Нагорного Карабаха, естественно, в рамках территориальной целостности Азербайджана», - добавил он.

По словам А.Пашазаде, Патриарх Кирилл заинтересован в мирном урегулировании карабахского конфликта.

«Патриарх Кирилл выразил заинтересованность в мирном урегулировании карабахского конфликта. Трехсторонняя встреча еще раз показала, что альтернативы мирному урегулированию карабахского конфликта, нет. Конфликт должен быть урегулирован мирным путем в рамках норм международного права»,- отметил он.

Глава УМК также отметил, что религиозные лидеры трех стран приняли решение быть более активными в вопросе встреч.

«Итоги подобных встреч обязательно должны быть»,- сказал А.Пашазаде.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, РОССИЯ, РЕЛИГИЯ


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