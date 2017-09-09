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Дальнее зарубежье 09.09.2017 20:18

Сирийская армия прорвала осаду террористов вокруг военного аэродрома у города Дейр-эз-Зор - СМИ

Армия Сирии и ее союзники вынудили террористов группировки ИГ снять осаду военного аэродрома, расположенного вблизи города Дейр-зз-Зор, сообщает в субботу сирийское агентство САНА.

По данным агентства, "защитники аэродрома встретились с наступающими армейскими подразделениями".

Также военные ликвидировали кольцо окружения вокруг кварталов Харабеш и Ат-Тахтух

В минувший вторник в Дамаске сообщили, что сирийским правительственным войскам удалось прорвать созданное боевиками кольцо окружения вокруг Дейр-эз-Зора. Сам город пока поделен на две части: одну контролируют военные, а другую - ИГ.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, НАСТУПЛЕНИЕ, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]