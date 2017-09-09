Сирийская армия прорвала осаду террористов вокруг военного аэродрома у города Дейр-эз-Зор - СМИ

Армия Сирии и ее союзники вынудили террористов группировки ИГ снять осаду военного аэродрома, расположенного вблизи города Дейр-зз-Зор, сообщает в субботу сирийское агентство САНА.

По данным агентства, "защитники аэродрома встретились с наступающими армейскими подразделениями".

Также военные ликвидировали кольцо окружения вокруг кварталов Харабеш и Ат-Тахтух

В минувший вторник в Дамаске сообщили, что сирийским правительственным войскам удалось прорвать созданное боевиками кольцо окружения вокруг Дейр-эз-Зора. Сам город пока поделен на две части: одну контролируют военные, а другую - ИГ.