Турция призвала своих граждан быть осторожными при поездках в ФРГ

МИД Турции в субботу призвал граждан страны, планирующих поездки в ФРГ, а также проживающих там турок, проявлять "осторожность" в свете предстоящих выборов в германский бундестаг, сообщает телерадиокорпорация "Немецкая волна".
"Политические лидеры в Германии выстраивают свои предвыборные кампании на антитурецкой основе и блокируют членство нашей страны в ЕС", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, которое цитируется в сообщении.
В этой связи министерство иностранных Турции дел советует гражданам Турции "не вступать в политические дебаты", "держаться подальше от мероприятий политических партий и предвыборных площадок", где проходят демонстрации, проводящиеся или поддерживаемые "террористическими организациями" при "попустительстве германских властей". В заявлении турецкого МИД речь, в первую очередь, шла о Рабочей партии Курдистана (РПК) и движении исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота, сообщает "Немецкая волна".
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