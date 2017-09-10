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Регион 10.09.2017 09:20

Турция призвала своих граждан быть осторожными при поездках в ФРГ

МИД Турции в субботу призвал граждан страны, планирующих поездки в ФРГ, а также проживающих там турок, проявлять "осторожность" в свете предстоящих выборов в германский бундестаг, сообщает телерадиокорпорация "Немецкая волна".

"Политические лидеры в Германии выстраивают свои предвыборные кампании на антитурецкой основе и блокируют членство нашей страны в ЕС", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, которое цитируется в сообщении.

В этой связи министерство иностранных Турции дел советует гражданам Турции "не вступать в политические дебаты", "держаться подальше от мероприятий политических партий и предвыборных площадок", где проходят демонстрации, проводящиеся или поддерживаемые "террористическими организациями" при "попустительстве германских властей". В заявлении турецкого МИД речь, в первую очередь, шла о Рабочей партии Курдистана (РПК) и движении исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота, сообщает "Немецкая волна".

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ГЕРМАНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]