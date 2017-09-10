Президент США Дональд Трамп провел в субботу в загородной резиденции Кэмп-Дэвид совещание с членами федерального правительства США, посвященное подготовке к урагану "Ирма", следует из видеозаписи, опубликованной на странице президента в сервисе микроблогов Twitter.
"Этот ураган обладает огромной разрушительной силой, и я прошу всех, кто окажется в зоне его действия, выполнять все указания властей. Собственность можно восстановить, жизнь - нет, поэтому вопросы безопасности должны стоять на первом месте", - обратился Д.Трамп к гражданам страны и присутствовавшим на совещании членам кабинета.
Д.Трамп отметил, что его администрация следит за ситуацией в зоне действия урагана "Ирма" в круглосуточном режиме и намерена сделать все возможное для оказания помощи нуждающимся в ней.
Ранее сообщалось, что в результате прохождения урагана "Ирма", который с середины недели бушует в регионе Карибского бассейна, уже погибли не менее 22 человек.
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