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Дальнее зарубежье 10.09.2017 10:57

Трамп провел с членами федерального правительства США совещание по подготовке к урагану "Ирма"

Президент США Дональд Трамп провел в субботу в загородной резиденции Кэмп-Дэвид совещание с членами федерального правительства США, посвященное подготовке к урагану "Ирма", следует из видеозаписи, опубликованной на странице президента в сервисе микроблогов Twitter.

"Этот ураган обладает огромной разрушительной силой, и я прошу всех, кто окажется в зоне его действия, выполнять все указания властей. Собственность можно восстановить, жизнь - нет, поэтому вопросы безопасности должны стоять на первом месте", - обратился Д.Трамп к гражданам страны и присутствовавшим на совещании членам кабинета.

Д.Трамп отметил, что его администрация следит за ситуацией в зоне действия урагана "Ирма" в круглосуточном режиме и намерена сделать все возможное для оказания помощи нуждающимся в ней.

Ранее сообщалось, что в результате прохождения урагана "Ирма", который с середины недели бушует в регионе Карибского бассейна, уже погибли не менее 22 человек.

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Тэги: США, ТРАМП, УРАГАН, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]