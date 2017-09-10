Учения генералов НАТО начались в Риге

В Латвийской национальной академии обороны в воскресенье начались учения НАТО "Steadfast Pyramid 2017" и "Steadfast Pinnacle 2017", в которых планируют принять участие более 40 старших и высших офицеров из стран-членов НАТО и стран-партнеров альянса - Финляндии и Швеции, сообщает агентство BNS.

Цель учений - совершенствование способностей офицеров высшего уровня и командиров планировать объединенные операции и руководить ими.

В качестве основания для учений будет использоваться директива планирования всеобъемлющих операций - один из главных документов планирования объединенных операций НАТО.

"Steadfast Pyramid 2017" - первая часть учений, проводимых Верховным главнокомандованием сил союзников в Европе и Высшим главнокомандованием сил союзников по вопросам трансформации НАТО, она продлится до 15 сентября. Вторая часть - "Steadfast Pinnacle 2017", посвященная в основном роли командиров на операционном уровне, будет проводиться 17-22 сентября.

Учения "Steadfast Pyramid" и "Steadfast Pinnacle" в Латвии проводятся с 2011 года.

По соглашению с Высшим главнокомандованием по вопросам трансформации НАТО эти учения будут проводиться в Латвии до 2018 года.