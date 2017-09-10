Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям стартовал в Астане

В Астане начал свою работу саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС), передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".

В Саммите принимает участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Саммит ОИС продлится 10-11 сентября. В нем принимают участие 14 глав государств, около 80 делегаций государств-членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

Тема саммита - "Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире". Форум приурочен к закрытию международной выставки "ЭКСПО-2017" и будет включать четыре рабочие сессии.

Ожидается, что итоговым документом саммита станет Астанинская декларация, призванная обеспечить политическую поддержку научно-технологической модернизации в исламской умме. В рамках саммита состоится церемония вручения премии ОИС по науке и технологиям.

С идеей о проведении саммита ОИС по науке и технологиям президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на стамбульском саммите организации в 2016 году. Форум призван укрепить сотрудничество ОИС в области науки, технологий, инноваций и модернизации, в том числе путем активного привлечения передового мирового опыта.

Созданная в 1969 году, Организация исламского сотрудничества (ОИС) объединяет 57 государств-членов с населением более чем 1,5 миллиардов человек. Статусом наблюдателя при ОИС обладают пять стран и пять международных организаций.