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Регион 10.09.2017 10:20

Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям стартовал в Астане

В Астане начал свою работу саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС), передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".

В Саммите принимает участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Саммит ОИС продлится 10-11 сентября. В нем принимают участие 14 глав государств, около 80 делегаций государств-членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

Тема саммита - "Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире". Форум приурочен к закрытию международной выставки "ЭКСПО-2017" и будет включать четыре рабочие сессии.

Ожидается, что итоговым документом саммита станет Астанинская декларация, призванная обеспечить политическую поддержку научно-технологической модернизации в исламской умме. В рамках саммита состоится церемония вручения премии ОИС по науке и технологиям.

С идеей о проведении саммита ОИС по науке и технологиям президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на стамбульском саммите организации в 2016 году. Форум призван укрепить сотрудничество ОИС в области науки, технологий, инноваций и модернизации, в том числе путем активного привлечения передового мирового опыта.

Созданная в 1969 году, Организация исламского сотрудничества (ОИС) объединяет 57 государств-членов с населением более чем 1,5 миллиардов человек. Статусом наблюдателя при ОИС обладают пять стран и пять международных организаций.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОИС, САММИТ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]