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СНГ 10.09.2017 11:20

В Киргизии начинается агитационная кампания по выборам президента

В Киргизии завершилась регистрация кандидатов на пост президента республики, для участия в выборах ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов, в воскресение в республике стартует агитационная кампания.

Как сообщили "Интерфаксу" в ЦИК Киргизии, регистрация кандидатов завершилась в полночь субботы, из 59 человек, изначально заявивших о намерении баллотироваться на пост главы государства, только 13 смогут продолжить дальнейшую борьбу, из них одна женщина.

"Только 13 претендентов выполнили все требования, предъявляемые к кандидатам на пост президента: внесли избирательный залог в размере одного миллиона сомов (более $14,5 тыс.), получили сертификат на соответствие владения государственным киргизским языком, а также предоставили более 30 тысяч действительных подписей избирателей, поданных в поддержку кандидата, и были зарегистрированы", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что после окончания регистрации с 00.00 10 сентября в Киргизии начинается агитационная кампания, которая завершится за 24 часа до дня голосования.

Представитель ЦИК также сообщил, что дальнейшую борьбу за пост президента Киргизии продолжат сразу три бывших премьер-министра: кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков, лидер партии "Ак-Шумкар" (Белый сокол) Темир Сариев и лидер оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.

Помимо этого, в числе кандидатов лидер оппозиционной парлам

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, АГИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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