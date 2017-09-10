Эрдоган призывает исламские страны к решительности в разрешении конфликта в Мьянме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламские страны к совместным усилиям для разрешения конфликта в Мьянме.

"В Мьянме наши мусульманские братья сталкиваются с очень жестоким обращением, их заставляют покидать дома. Нужно принять все усилия, чтобы предотвратить это несправедливое отношение к ним", - сказал Р.Эрдоган на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане в воскресенье.

"Все исламские страны должны прилагать усилия, проявить решительность", - подчеркнул он.

"Вместе с правительством Мьянмы мы хотим работать для предотвращения этой войны. Мусульмане, которые ищут убежище на территории Бангладеш, тоже нуждаются в помощи. Мы сообщили властям Бангладеш, что мы хотим помочь в этом отношении для предотвращения этого насилия", - сказал Р.Эрдоган.