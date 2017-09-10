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Дальнее зарубежье 10.09.2017 10:40

Эрдоган призывает исламские страны к решительности в разрешении конфликта в Мьянме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламские страны к совместным усилиям для разрешения конфликта в Мьянме.

"В Мьянме наши мусульманские братья сталкиваются с очень жестоким обращением, их заставляют покидать дома. Нужно принять все усилия, чтобы предотвратить это несправедливое отношение к ним", - сказал Р.Эрдоган на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане в воскресенье.

"Все исламские страны должны прилагать усилия, проявить решительность", - подчеркнул он.

"Вместе с правительством Мьянмы мы хотим работать для предотвращения этой войны. Мусульмане, которые ищут убежище на территории Бангладеш, тоже нуждаются в помощи. Мы сообщили властям Бангладеш, что мы хотим помочь в этом отношении для предотвращения этого насилия", - сказал Р.Эрдоган.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОИС, ЭРДОГАН, МЬЯНМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]