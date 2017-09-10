15 ведущих стран Организации исламского сотрудничества могли бы объединиться в группу по аналогии с G20 - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает 15-ти передовым государствам Организации исламского сотрудничества объединиться в группу по аналогии с "Большой двадцаткой".
"Я думаю, что надо создать форум как G20, неофициальную группу для развития науки, экономики в исламском мире. 15 передовых государств исламской организации, можно было бы создать Организацию исламского сотрудничества (ОИС) - 15, потому что развитие науки и технологии очень важны для нас", - сказал Н.Назарбаев на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане в воскресенье.
"В связи с этим мы должны развивать плодотворное сотрудничество с западными странами. Это все позволить развиваться всему исламскому миру. Мы должны развивать отношения между исламской и христианской религией и представителями других религий. Поэтому мы должны проводить регулярно такие форумы, заседания, которые сближают исламский мир с Западом", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, Н.Назарбаев считает, что исламский мир, объединяющий более 1,5 млрд человек, "не показывает на сегодняшний день, к сожалению, свое единство".
Мусульманскому миру нужно искоренить раздробленность и деление на конфессии, считает Н.Назарбаев. "Среди мусульман раздробленность и деление на конфессии (присутствуют - ИФ-К). Внешние силы используют это в своих целях. Поэтому мы должны искоренить это", - сказал президент Казахстана.
"Нам нужен конкретный план действий, в его рамках можно было бы создать специальный совет ОИС по вопросам современного развития, а также, думаю, было бы правильным создание общего научного инновационного фонда", - отметил он.
Н.Назарбаев также затронул обстановку в Мьянме, для урегулирования ситуации он призвал начать диалог в рамках ООН
"Мы выражаем обеспокоенность по недавнему конфликту в Мьянме. Мы призываем все стороны к немедленному прекращения насилия и диалогу в рамках ООН", - подчеркнул президент Казахстана.
"Исламская умма в последнее время сталкивается с разными испытаниями. Во-первых, распространение экстремистских и террористических организаций. От их террористических атак в первую очередь сами страны исламского мира терпят бедствие. Во-вторых, распространение исламофобии", - сказал он.
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