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Дальнее зарубежье 10.09.2017 12:22

Ураган "Ирма" прошел близ Гаваны, скорость ветра достигала 60 км/ч, высота волн - девяти метров

Ураган "Ирма" в ночь на воскресенья прошел близ Гаваны, обрушив на столицу Кубы ветер 60 км/ч с порывами до 121 км/ч, сопровождаемый ливневыми дождями, сообщает местное "Радио Ребельде".

По всему северо-западному побережью острова наблюдаются штормовое волнение моря и подтопления на береговой линии. Высота волн в некоторых местах достигала шести-девяти метров. Закрыто движение транспорта на гаванской набережной Малекон.

По данным метеорологической станции "Касабланка" в Гаване, в полночь по гаванскому времени (07:00 мск воскресенья) центр урагана находился в точке 23,5 градуса северной широты и 81,1 градус западной долготы в 35 км северо-северо-восточнее населенного пункта Пунта-Икакос (провинция Матансас) и в 135 км к востоку от Гаваны. Он движется со скоростью 9 км/ч на запад-северо-запад. Порывы ветра в центре урагана достигают 195 км/ч.

"Ирма" будет представлять опасность для северо-западных районов Кубы еще 12-24 часа. Ввиду этого кубинские СМИ рекомендуют обращать внимание на сообщения, распространяемые Центром прогнозов Института метеорологии Кубы и на данные Национальной службы гражданской обороны.

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Тэги: КУБА, ГАВАНА, ИРМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]