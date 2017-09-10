Ураган "Ирма", который движется с северо-западной части Кубы в сторону американского штата Флорида, снова набрал силу в четыре балла из пяти по шкале Саффира-Симпсона, сообщает в воскресенье Национальный центр предупреждения ураганов США.
Ожидается, что в ближайшие часы он ударит по южной части Флориды.
По данным центра, на островах и на южной материковой части Флориды зафиксированы шквалистые порывы ветра и "угрожающее жизням" штормовое волнение моря.
Ранее губернатор штата Рик Скотт предписал эвакуироваться 6,3 млн человек. В недавнем обращении для тех, кто не покинул наиболее опасные районы, он посоветовал оставаться там, где они находятся, поскольку эвакуироваться уже поздно.
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