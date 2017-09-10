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Дальнее зарубежье 10.09.2017 12:40

Ураган "Ирма" усиливается при приближении к Флориде

Ураган "Ирма", который движется с северо-западной части Кубы в сторону американского штата Флорида, снова набрал силу в четыре балла из пяти по шкале Саффира-Симпсона, сообщает в воскресенье Национальный центр предупреждения ураганов США.

Ожидается, что в ближайшие часы он ударит по южной части Флориды.

По данным центра, на островах и на южной материковой части Флориды зафиксированы шквалистые порывы ветра и "угрожающее жизням" штормовое волнение моря.

Ранее губернатор штата Рик Скотт предписал эвакуироваться 6,3 млн человек. В недавнем обращении для тех, кто не покинул наиболее опасные районы, он посоветовал оставаться там, где они находятся, поскольку эвакуироваться уже поздно.

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Тэги: США, ФЛОРИДА, УРАГАН, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]