Ураган "Ирма", который движется с северо-западной части Кубы в сторону американского штата Флорида, снова набрал силу в четыре балла из пяти по шкале Саффира-Симпсона, сообщает в воскресенье Национальный центр предупреждения ураганов США.

Ожидается, что в ближайшие часы он ударит по южной части Флориды.

По данным центра, на островах и на южной материковой части Флориды зафиксированы шквалистые порывы ветра и "угрожающее жизням" штормовое волнение моря.

Ранее губернатор штата Рик Скотт предписал эвакуироваться 6,3 млн человек. В недавнем обращении для тех, кто не покинул наиболее опасные районы, он посоветовал оставаться там, где они находятся, поскольку эвакуироваться уже поздно.