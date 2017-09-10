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Дальнее зарубежье 10.09.2017 12:58

Меркель не исключает переговоров с Пхеньяном по тому же сценарию, как это было с Тегераном

Берлин готов использовать политический вес для дипломатического решения северокорейской проблемы, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью, опубликованном в воскресенье в газете "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг".

"Я бы незамедлительно ответила "да", если бы к нам обратились с предложением вступить в переговоры", - сказала она. При этом канцлер вспомнила об Иране, переговоры по ядерной программе с которым были "длительными, но привели к положительному завершению".

"Я могу представить себе такой же формат для урегулирования северокорейской проблемы. Европа и особенно Германия должны быть готовы внести очень активный вклад", - отметила А.Меркель.

По ее словам, в течение уходящей недели она обсуждала ситуацию вокруг Северной Кореи с лидерами Франции, США, Китая, Южной Кореи и Японии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КНДР, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]