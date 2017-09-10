Размер ущерба, нанесенного ураганом "Ирма" французским островам Сен-Мартен и Сен-Бертелеми, исчисляется 1,2 млрд евро, такие данные со ссылкой на Центральную кассу по перестрахованию приводит французская газета "Фигаро".

Эта общественная французская структура занимается перестрахованием в том числе рисков, вызываемых природными катастрофами.

По ее данным, ураган "Ирма" повлек одну из самых дорогостоящих из когда-либо известных природных катастроф. Ущерб нанесен домам, автомобилям, предприятиям, застрахованным на случай природных катастроф.

Директор кассы Бертран Лабилуа сообщил, что на счетах находится достаточно резервов, чтобы покрыть ущерб.

Французское правительство накануне официально признало удар урагана "Ирма" по островам Сен-Мартен и Сен-Бертелеми природной катастрофой.