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10.09.2017 13:50

Ураган "Ирма" нанес французским островам Сен-Мартен и Сен-Бартелеми ущерб на 1,2 млрд евро

Размер ущерба, нанесенного ураганом "Ирма" французским островам Сен-Мартен и Сен-Бертелеми, исчисляется 1,2 млрд евро, такие данные со ссылкой на Центральную кассу по перестрахованию приводит французская газета "Фигаро".

Эта общественная французская структура занимается перестрахованием в том числе рисков, вызываемых природными катастрофами.

По ее данным, ураган "Ирма" повлек одну из самых дорогостоящих из когда-либо известных природных катастроф. Ущерб нанесен домам, автомобилям, предприятиям, застрахованным на случай природных катастроф.

Директор кассы Бертран Лабилуа сообщил, что на счетах находится достаточно резервов, чтобы покрыть ущерб.

Французское правительство накануне официально признало удар урагана "Ирма" по островам Сен-Мартен и Сен-Бертелеми природной катастрофой.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УРАГАН, ОСТРОВА, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]